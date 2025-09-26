Головний тренер Ноттінгем Форест Ендж Постекоглу поділився думкою щодо дозволу з боку УЄФА заявити українця Олександра Зінченка на Лігу Європи. Слова фахівця передає BBC.

Запрошення Зінченка – це чудове рішення для нас. Втрата Оли Айни стала серйозним ударом, і ми залишилися б практично без фулбеків, якби нам не дозволили залучити Олександра. Я дуже радий, що зміни до правила були внесені. Він стане ключовим гравцем. Уже зараз видно, що це футболіст високої якості, з досвідом на найвищому рівні європейського футболу, тож чудово, що ми змогли його задіяти.

Перебування на виїзді допомагає команді швидше згуртуватися, адже в нас багато нових гравців. Це декілька днів, які справді підуть нам на користь.