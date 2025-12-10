Сабо: «Динамо програє. Хотілося б, щоб не розгромно»
Експерт дав прогноз на найближчий поєдинок біло-синіх
близько 1 години тому
Легендарний тренер Йожеф Сабо в коментарі сайту Sport-express.ua поділився очікуваннями від матчу між київським Динамо та італійською Фіорентиною в рамках 5-го туру Ліги конференцій.
«Як на мене, все у цій грі буде залежати від того, який склад на неї виставить головний тренер Фіорентини. У них геть погані справи у внутрішньому чемпіонаті, на останньому місці перебувають. Тож, можливо, проти Динамо гратиме другий склад Фіорентини й це єдиний шанс на те, що кияни зможуть зачепитися у цьому матчі бодай за нічию. Інших варіантів не бачу.
Динамо програє. Хотілося б, щоб не розгромно… Думаю, рахунок буде 2:0 на користь Фіорентини».
Матч Фіорентина – Динамо відбудеться в четвер, 11 грудня, на стадіоні «Артеміо Франків», початок – о 19:45 за київським часом.