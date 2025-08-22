Екстренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо підбив підсумки першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3). Його слова наводить FootBoom.

Я просто не можу зрозуміти, у що зараз грає команда і що вони взагалі роблять на полі! Немає ні бажання, ні самої гри. Створюється враження, що футболісти немов «топлять» тренера.

У мене складається враження, що всередині колективу відбувається щось серйозне. Як інакше пояснити відсутність комбінаційної гри і те, що при втраті м'яча футболісти не повертаються в захист? Для мене це справжній жах. Динамо - це моя команда, якій я віддав все здоров'я і кращу частину життя. Я дуже переживаю, адже Динамо - це ім'я, яким потрібно дорожити.

Що буде далі - не знаю. Але якщо тренерський штаб не здатний навести порядок, рішення має приймати керівництво клубу, - пояснив Сабо.