Павло Василенко

Епіцентр уклав орендну угоду про співпрацю з 25-річним нападником Владиславом Супрягою, який належить київському Динамо.

Супряга став гравцем Динамо влітку 2018 року, перейшовши з Дніпра-1 за 6,5 млн євро (за даними Transfermarkt). За біло-синіх він провів 61 поєдинок, відзначився трьома голами та вісьмома результативними передачами.

У різні роки Владислав виступав в оренді за Дніпро-1, Сампдорію та Зорю.

Останній його гол на клубному рівні датується 23 вересня 2020 року – тоді нападник забив у ворота Гента (2:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наразі Епіцентр займає передостаннє, 15-е місце в турнірній таблиці УПЛ, не набравши жодного очка в трьох матчах.

У четвертому турі чемпіонату України команда Сергія Нагорняка зіграє на виїзді проти ковалівського Колоса (30 серпня).