Відомий український тренер Юрій Гура в інтерв'ю XSPORT висловився про гру українських команд в єврокубках.

Динамо виявилося безпорадним проти Маккабі Т-А (1:3). Шахтар обмінявся голами з Серветтом (1:1) у битві за Лігу конференцій, а Полісся перевірило себе тлі Фіорентини (0:3).

Юрій Гура / Фото - ФК Олександрія

– Юрій Володимирович, ми бачимо абсолютне різне Динамо в УПЛ на єврокубках. Кадри вирішують?

– Потрібні якісні легіонери. Шахтар показує своїм прикладом, що можна в такий час запрошувати в Україну класних виконавців. Когось зараз запросити навряд чи встигнуть. Динамо раніше вміло знаходити класних виконавців. Стільки людей залучено в селекційну роботу, але нікого не знайшли.

– Яка позиція потребує підсилення?

– Зараз дуже не вистачає в захисті таких гравців, якими були Віда, Драгович. Оборона найбільше потребує підсилення. Динамо завжди вирізнялося фізично сильними гравцями. Згадуючи, наскільки виділялися в U-19 Діалло та Царенко, але зробити крок вперед стало складнішим.

На мій погляд, нашим клубам, які прагнуть грати в єврокубках, потрібно наперед думати, з чим туди заходити. Це і питання з логістикою, довга лавка, відновлення. Динамо і Шахтарю зверстали календар, маючи змогу грати стартові тури на Заході України, тоді як Полісся поверталось в Житомир і це наклало свій відбиток на результати команди Ротаня.

Подивіться на Пафос і Маккабі Т-А. Постійно пресингували, щільність, гра 1в1, не давали продихатись. У нашому чемпіонаті суперники ставлять автобус, не дають високого рівня спротиву, інтенсивності. І це дійсно проблема. Багато думати в єврокубках тобі не дадуть. Тобі треба думати швидше, все робити швидко і не допускати помилок в простих ситуаціях.

– Динамо варто продавати, якщо будуть запрошення по Ванату, Михавку, Бражку?

– Питання спірне, адже за ними нікого нема. Відпустиш Ваната і не факт, щл Герреро чи Пономаренко забезпечать голами на постійній основі. Бражко психологічно не відійшов після того, як не відпустили в АПЛ і навіть покращений контракт не допоміг виграти конкуренцію в Михайленка, який здорово себе проявляє. Михавку всього 20 і є час тут спрогресувати.

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

– Непрохід в ЛЄ може поставити спричинити зміну тренера в Динамо?

– Проблема не в тренері. Потрібні якісні гравці, щоб вирішувати задачі. Який би тренер не прийшов, йому потрібно з кимось працювати.

– Шахтар все ще не гарантував собі євроосінь. Ліга конференцій з великими амбіціями донеччан не стане для них емоційним тягарем?

– Я тут не згоден. Все одно це престижно грати в такому турнірі, зайвими очки в скарбничку України точно не будуть. У них буде можливість видихнути, не потрібно повертатись в Україну зараз і за цей тиждень добре підготуватись до матчу-відповіді з Серветтом.

– Шахтар дійсно наївся футболом за місяць?

– В Шахтарі не звикли до таких навантажень. Турану вдалося зробити те, що не вдалося ван Леувену – знайти спільну мову і важко працювати. Прийшов тренер, в якого є батіг і пряник. Команда почала потрошку сипатись (в лазареті перебувають Дмитро Криськів, Лассіна Траоре, Егіналду, Невертон, Кауа Еліас, – прим.).

Турану найголовніше знайти правильні слова, щоб пройти за підсумком двох матчів Серветт. Стільки моментів могли реалізувати.. Згадуючи попереднє протистояння з Панатінаїкосом було враження, що вони не тренували пенальті або пробивали, як на тренуваннях на лимонад. Те саме було зі швейцарцями, створивши безліч нагод і забити лише 1 гол.

– Українці в Шахтарі поступово відійшли на другий план. Складно буде конкурувати з бразильцями?

– Я добре пам'ятаю Шахтар за Йовічевича, який в силу обставин був змушений довіряти українців, а вони йому віддячили за це на полі. Ставився як до власних дітей. Є приклад Очеретька, який спрогресував в Карпатах і знайшов себе у Шахтарі, хоча попередньому тренеру він не був потрібен. Зараз тенденція така, що наші хлопці в Шахтарі підноситимуть снаряди бразильцям, які робитимуть різницю попереду.

– На цьому етапі варто Шахтарю відпускати Кевіна, якого сватають в АПЛ?

– Залежить від планів Шахтаря. Якщо гарантують собі євроосінь – можна відпускати. Такої швидкості нема ні в кого. Плюс він вже адаптований до нашого футболу, поки решта бразильців тільки обкатуються у нас.

– Що вдалося змінити Турану в Шахтарі за перші місяці в клубі?

– Зміна тренера завжди дає ефект, коли футболістам потрібно з нуля доводити своє право грати в основі. Подивіться, як самовіддано хлопці почали кидатися під м'ячі, бразильці назад повертаються, ці пацани реально бються один за одного.

Фото - ФК Шахтар

– Які висновки Полісся може зробити з короткої єврокампанії?

– Поліссю дуже пощастило, що вони мали змогу пройти кількох суперників. Команда не виглядала безнадійно проти Фіорентини, яка з трьох ударів забила три. Є кадрові проблеми. Боря Крушинський не грав, хоча він мені зараз дуже подобається. Я є поціновувачем його таланту з того часу, коли він ФК Львів починав. Хлопець прогресує дуже стрімко і в Ротаня він може вийти на зовсім інший рівень.

Як добре ти б не контролював м'яч – без ударів по воротах нема жодного сенсу. Керівництво запитуватиме за результат.

– До гри з Фіорентиною була примарна надія, що в них не було офіційних матчів, але ми побачили, що класу футболістів вистачило витиснути максимум без особливих затрат.

– В цьому плані є показовий приклад ПСЖ. Команда з пляжу приїхала і забрала Суперкубок УЄФА в Тоттенгема, програючи 0:2. Не потрібно шарахатись гучного імені і задатись. Якщо вдасться поставити Поліссю гру, яку ми побачили в Олександрії, це буде зовсім інше.

– З одного боку в Поліссі є безліч футболістів, а грає переважно одна обойма гравців. Що з ними робити?

– У пана Буткевича є можливість купити Ротаню Олександрію і швидко все налагодити (посміхається). З іншого боку, є велика група гравців, яку ти не можеш відсіяти за кілька тижнів передсезонки. Когось треба влаштувати в інші команди. Завдання не з простих. Руслану Петровичу після єврокубків зможе більше на це зробити акцент, щоб визначитись з гравцями, які відповідають його вимогам.

Фото - ФК Полісся

– Назаренку та Гуцуляку варто турбуватись за свій статус в команді?

– А тут буде цікаво подивитись, як вони впораються з тиском, який на них йде. Потрібно доводити, що ти можеш бути конкурентним на цьому рівні. Сильних півроку дали, а потім розчинились в натовпі, розумієте? Потрібно підтверджувати свій клас постійно. Футбольне життя воно коротке. Все дуже швидко змінюється.

