Колишній нападник Динамо Артем Мілевський в інтерв'ю сайту BLIK.ua розкритикував київську команду за перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів (1:3).

«Не знаю, мені важко сказати, що відбувається з командою. Я не в клубі, не капітан команди, я не Ярмоленко, не Буяльський. Сьогоднішня гра Динамо не подобається багатьом уболівальникам. Виникає багато питань до гри. Не хочу говорити нічого поганого і хорошого, а просто намагаюся розібратися, як звичайний уболівальник Динамо зі сторони.

Я не знаю, що у хлопців в голові. Вони мальтійців перемагають, і таке враження, що свято велике створили, всі виходять «ха-ха-ха, хі-хі-хі». А що потім? Дивишся і думаєш: для чого взагалі грати в єврокубках? Грайте тоді в чемпіонаті України», ‒ заявив Мілевський.