Голкіпер Динамо Руслан Нещерет перед матчем другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Самсунспора висловився щодо жахливої серії киян із однією перемогою в семи матчах. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Думаю, нас справедливо критикують, адже ви самі бачите результати. Але я вважаю, що бувають матчі, коли просто в нас не залітає й залітає у суперників. У нас, можна сказати, така чорна полоса. Але, бачите, у чемпіонаті ми не програємо, але й не виграємо.

Тому я вважаю, що останню гру ми провели на достатньо високому рівні – просто не пощастило. А в команді ми професіонали, маємо робити свою роботу, не звертати увагу на критику та намагатись робити те, що приносило нам результат.

Чотири втрати перемог на останніх хвилинах? Зазвичай таке буває, на останніх хвилинах пропускаємо, тому що йде якась втрата концентрації, і пропускаємо в тих моментах, коли не маємо цього робити.