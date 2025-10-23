У четвер, 23 жовтня, київське Динамо проведе другий матч у груповому етапі Ліги конференцій сезону 2025/26. Команда Олександра Шовковського на виїзді зустрінеться з Самсунспором. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Самсунспор – Динамо

Трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO за підпискою «Спорт» або у всіх версіях MEGOPACK. Також зустріч можна буде безкоштовно переглянути в прямому ефірі на телеканалі MEGOGO СПОРТ (у Т2 та кабельних мережах).

Коментуватимуть матч Олександр Новак і Віталій Похвала.

У першому турі Ліги конференцій Динамо поступилося англійському Крістал Пелас (0:2), тоді як Самсунспор здобув мінімальну перемогу над Легією з Варшави (1:0).

У поточному сезоні Ліги конференцій змагаються 36 команд. Вісім найкращих за підсумками групового етапу напряму виходять до 1/8 фіналу, а команди з 9-го по 24-те місце розіграють ще вісім путівок до плей-оф.