Колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua висловився про 35-річного правого вінгера біло-синіх Андрія Ярмоленка після поразки від Крістал Пелес (0:2) в першому турі загального етапу Ліги конференцій.

«Ярмоленко – хороший був футболіст, але ж уже ветеран. Він не встигає вже грати на такому рівні. От ти його бачив у грі?

Андрію слід йти на пенсію? Звісно. Дивно, що він сам цього не розуміє. Як грали футболісти Крістал Пелес? Все на швидкості, один, два-три дотики до м’яча максимум. А що Динамо?

І я ж не критикую Ярмоленка і решту динамівців, а просто говорю, що бачу. Що коїться у команді – не розумію, повторюсь.

Не знаю, хто там нині відповідає за виховання дітей в Академії Динамо, але… Дай Боже, щоб скоріше ця війна закінчилась, а вже потім ми ще довго-довго будемо виховувати нашу молодь, щоб вона грала на гідному рівні».