Сабо: «Ярмоленку слід йти на пенсію? Звісно»
Фахівець дав відверту відповідь щодо досвідченого гравця біло-синіх
24 хвилини тому
Колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю сайту BLIK.ua висловився про 35-річного правого вінгера біло-синіх Андрія Ярмоленка після поразки від Крістал Пелес (0:2) в першому турі загального етапу Ліги конференцій.
«Ярмоленко – хороший був футболіст, але ж уже ветеран. Він не встигає вже грати на такому рівні. От ти його бачив у грі?
Андрію слід йти на пенсію? Звісно. Дивно, що він сам цього не розуміє. Як грали футболісти Крістал Пелес? Все на швидкості, один, два-три дотики до м’яча максимум. А що Динамо?
І я ж не критикую Ярмоленка і решту динамівців, а просто говорю, що бачу. Що коїться у команді – не розумію, повторюсь.
Не знаю, хто там нині відповідає за виховання дітей в Академії Динамо, але… Дай Боже, щоб скоріше ця війна закінчилась, а вже потім ми ще довго-довго будемо виховувати нашу молодь, щоб вона грала на гідному рівні».
Ярмоленко в цьому сезоні провів за Динамо 11 матчів, результативними діями не відзначався.
Як відомо, легенда київської команди після цього сезону має завершити професійну ігрову кар’єру та перейти на посаду спортивного директора біло-синіх.
Динамо без набраних очок посідає 28-е місце у таблиці Ліги конференцій.