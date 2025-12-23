Форвард Замбії міг зламати шию під час святкування голу на Кубку Африки
Патсон Дака виконав невдале сальто
близько 2 годин тому
Патсон Дака/фото: Getty Images
Форвард збірної Замбії Патсон Дака опинився у небезпечній ситуації під час першого матчу групового етапу Кубка африканських націй проти Малі.
На другій компенсованій хвилині другого тайму Дака забив гол, зрівнявши рахунок у поєдинку. Під час святкування він виконав акробатичний трюк і невдало приземлився, вдарившись головою об газон.
На щастя, серйозних травм вдалося уникнути і медична допомога гравцеві не знадобилася. Матч завершився нічиєю 1:1.