Форвард збірної Замбії Патсон Дака опинився у небезпечній ситуації під час першого матчу групового етапу Кубка африканських націй проти Малі.

На другій компенсованій хвилині другого тайму Дака забив гол, зрівнявши рахунок у поєдинку. Під час святкування він виконав акробатичний трюк і невдало приземлився, вдарившись головою об газон.

На щастя, серйозних травм вдалося уникнути і медична допомога гравцеві не знадобилася. Матч завершився нічиєю 1:1.