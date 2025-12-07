Павло Василенко

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот нарешті відреагував на гучні емоційні слова Мохамеда Салаха, які вибухнули напередодні та сколихнули всю футбольну Англію. Коли зірка команди заявляє, що її «кинули під автобус» – мовчати вже неможливо.

Тому голландець дав короткий, але промовистий коментар, пояснивши, у якій ситуації опинився клуб.

«Ми повинні прийняти реальність. У найближчій перспективі Мо вирушає на Кубок африканських націй. Але спершу у нас матч з міланським Інтером», – наголосив Слот.

Головне питання фанатів – чому Салах третій матч поспіль не виходив у старті – тренер теж пояснив.

«Ми вигравали 2:0. Нашим пріоритетом було контролювати темп гри. У той момент нам не був потрібен гол, тому я не випустив його на поле», – заявив наставник.

Поки всередині команди вирують емоції, Ліверпуль застряг на восьмому місці з 23 очками.