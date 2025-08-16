Павло Василенко

Єгипетський футболіст Мохамед Салах не зміг приховати емоцій після перемоги своєї команди Ліверпуль над Борнмутом з рахунком 4:2 у першому раунді нового сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Матч був, з точки зору самої гри, справжньою насолодою. Однак, він був сповнений емоцій від першої до останньої хвилини, і весь він був присвячений Діогу Жоті, який загинув в автомобільній аварії минулого місяця.

Його великий друг і давній партнер по атаці в Ліверпулі Мохамед Салах нелегко справлявся з цими емоціями.

Після фінального свистка вболівальники на Копі почали скандувати на честь Жоти. Зворушений Салах покинув поле в сльозах.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ❤️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Жота назавжди залишиться частиною історії Ліверпуля. Футболка з номером 20, яку він носив, була виведена з обігу клубом. Символічно, що минулого сезону він допоміг клубу виграти свій 20-й чемпіонський титул.