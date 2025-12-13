Ліверпуль в рамках 16 туру АПЛ вдома приймав Брайтон. Матч на «Енфілді» завершився з рахунком 2:0.

Чемпіон Англії на тлі гучного скандалу між головним тренером Арне Слотом та форвардом Мохамедом Салахом зумів набрати важливі 3 бали, аби повернутись в зону єврокубків.

На цей матч Ліверпуль повернув до складу єгиптянина, який в цьому матчі зробив свій внесок у перемогу над Брайтоном. Поява Салаха на 26-й хвилині поєдинку була викликана заміною травмованого центрбека Гомеса.

Мерсисайдці забили по голу в кожному з таймів - дублем відзначився Екітіке. В другому голі французу асистував Салах, який подачею з корнера знайшов француза в штрафному Брайтона.

АПЛ. 16 тур

Ліверпуль - Брайтон 2:0

Голи: Екітіке, 1, 60.