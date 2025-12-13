Салах відповів Слоту на полі. Єгиптянин допоміг Ліверпулю в матчі з Брайтоном
На тлі гучного скандалу
близько 2 годин тому
Ліверпуль в рамках 16 туру АПЛ вдома приймав Брайтон. Матч на «Енфілді» завершився з рахунком 2:0.
Чемпіон Англії на тлі гучного скандалу між головним тренером Арне Слотом та форвардом Мохамедом Салахом зумів набрати важливі 3 бали, аби повернутись в зону єврокубків.
На цей матч Ліверпуль повернув до складу єгиптянина, який в цьому матчі зробив свій внесок у перемогу над Брайтоном. Поява Салаха на 26-й хвилині поєдинку була викликана заміною травмованого центрбека Гомеса.
Мерсисайдці забили по голу в кожному з таймів - дублем відзначився Екітіке. В другому голі французу асистував Салах, який подачею з корнера знайшов француза в штрафному Брайтона.
АПЛ. 16 тур
Ліверпуль - Брайтон 2:0
Голи: Екітіке, 1, 60.