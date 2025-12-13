У рамках 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Челсі та Евертоном. Гра пройшла в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж і господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Голи за Челсі забили Коул Палмер та Мало Густо, перервавши чотириматчеву серію без перемог лондонської команди. Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона та провів на полі всі 90 хвилин.

Після цієї перемоги Челсі піднявся на четверту позицію в турнірній таблиці АПЛ із 28 очками, тоді як Евертон із 24 балами посідає восьме місце.

АПЛ, 16-й тур

Челсі – Евертон – 2:0

Голи: Палмер, 21, Густо, 45+1