У 16-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийме Евертон. Зустріч відбудеться на арені Стемфорд Брідж і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Обидва наставники вже визначилися зі стартовими складами. З перших хвилин за гостей вийде лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, котрий знову отримав місце в основі Евертона.

До цього матчу мерсисайдці підходять на п'ятій позиції у турнірній таблиці АПЛ, маючи 24 очки. У поточному сезоні Миколенко провів 14 матчів у всіх змаганнях, не відзначився голами чи асистами та заробив три жовті картки.