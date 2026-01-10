Павло Василенко

Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе приєднався до команди в Саудівській Аравії напередодні принципового фіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони. Його поява в розташуванні клубу стала важливою новиною для вболівальників, адже ще нещодавно участь француза в матчі була під великим питанням.

Мбаппе пропустив півфінальну зустріч з мадридським Атлетіко через проблеми з коліном. Проте за останні дні стан футболіста значно покращився, і головний тренер Реала Хабі Алонсо ухвалив рішення запросити його до Саудівської Аравії, щоб той перебував поруч із командою перед вирішальним поєдинком.

Це відкриває можливість для участі Мбаппе у фінальному Ель Класіко, хоча остаточне рішення щодо його виходу на поле ухвалюватиметься безпосередньо перед матчем.

Форвард прибув до Джидди пізно вночі й одразу дав знати про себе в соціальних мережах. Коротке, але символічне повідомлення француз адресував місцевим уболівальникам: «Салам алейкум, Саудівська Аравія». Ці слова миттєво розлетілися мережею, підігріваючи інтерес до майбутнього фіналу.

Нагадаємо, фінальний матч Суперкубка Іспанії між Реалом і Барселоною відбудеться в неділю в Джидді. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.