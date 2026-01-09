Кіліан Мбаппе має реальні шанси зіграти у фіналі Суперкубка Іспанії, де мадридський Реал 11 січня зустрінеться з Барселоною. Про це повідомив головний тренер вершкових Хабі Алонсо.

Французький нападник раніше залишився поза заявкою на півфінальний поєдинок проти Атлетіко, який завершився перемогою Реала з рахунком 2:1. Причиною стала травма зв’язок коліна, через яку Мбаппе не полетів разом із командою до Саудівської Аравії.

Фінал це зовсім інше. Мбаппе прилетить до Саудівської Аравії у п’ятницю. Йому значно краще. Він тренувався і почувається добре. Його шанси вийти на поле такі ж, як і в усіх інших гравців команди, – заявив Хабі Алонсо.

Остаточне рішення щодо участі Мбаппе у фінальному матчі буде ухвалене безпосередньо перед грою.