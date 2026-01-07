Керівництво мадридського Реала продовжує розглядати можливість участі Кіліана Мбаппе в Суперкубку Іспанії у разі виходу команди до фіналу турніру.

Французький нападник не вирушив разом із командою до Саудівської Аравії після того, як наприкінці грудня у нього було діагностовано розтягнення зв’язок коліна. Водночас у клубі не вважають ситуацію безнадійною та допускають повернення футболіста вже найближчим часом.

За інформацією The Athletic, у Мадриді з Мбаппе залишилися працювати два клубні фізіотерапевти — Себастьян Девільяс і Гільєрмо Сурдо. Їхнє завдання полягає в тому, щоб максимально підвищити шанси форварда на швидке відновлення та можливу участь у вирішальному матчі турніру.

У півфіналі Суперкубка Іспанії Реал зіграє з Атлетико в четвер. Фінальний поєдинок змагання запланований на 11 січня.