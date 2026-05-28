Саме він розсудить Україну та Польщу. Визначено арбітра матчу невдах відбору на ЧС-2026
Інші збірні готуватимуться до Мундіалю, а сусіди проведуть товариський матч
близько 5 годин тому
Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме на товариському матчі між збірними Польщі та України.
Головним арбітром зустрічі призначено словака Філіпа Глову. На лініях йому допомагатимуть асистенти Даніел Полачек і Петер Беднар. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Лукаш Дзівяк.
За роботу системи VAR відповідатиме Матей Горень, а його асистентом буде Маріан Руц. Уся бригада арбітрів представляє Словаччину.
Контрольний поєдинок Польща – Україна відбудеться 31 травня у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 18:30.
Цікаво, що Філіп Глова вже працював на матчі за участю української команди. Восени 2025 року саме він був головним арбітром зустрічі четвертого туру основного етапу Ліги конференцій між Шемрок Роверс і Шахтарем.
Раніше учасник Олімпійських ігор-2024 отримав дебютний виклик до національної збірної України.