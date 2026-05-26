Учасник Олімпійських ігор-2024 отримав дебютний виклик до національної збірної України
Мальдера несподівано довикликав п'ятого голкіпера на червневий збір
близько 16 годин тому
Голкіпер Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до національної збірної України. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
24-річний воротар ізраїльського Маккабі з Хайфи став ще одним гравцем, якого викликали до розташування команди перед найближчими товариськими матчами.
Нагадаємо, збірна України 31 травня зіграє проти Польщі, а 7 червня зустрінеться з Данією.
🇺🇦 Склад збірної України
🧤 Воротарі
- Анатолій Трубін — Бенфіка, Португалія
- Андрій Лунін — Реал Мадрид, Іспанія
- Дмитро Різник — Шахтар
- Руслан Нещерет — Динамо
- Георгій Єрмаков — Маккабі Хайфа, Ізраїль
🛡 Захисники
- Ілля Забарний — Парі Сен-Жермен, Франція
- Микола Матвієнко — Шахтар
- Валерій Бондар — Шахтар
- Тарас Михавко — Динамо
- Едуард Сарапій — Полісся
- Віталій Миколенко — Евертон, Англія
- Олександр Романчук — Університатя Крайова, Румунія
🧠 Півзахисники
- Олег Очеретько — Шахтар
- Артем Бондаренко — Шахтар
- Єгор Назарина — Шахтар
- Олександр Назаренко — Полісся
- Олексій Гуцуляк — Полісся
- Микола Шапаренко — Динамо
- Андрій Ярмоленко — Динамо
- Володимир Бражко — Динамо
- Георгій Судаков — Бенфіка, Португалія
- Віктор Циганков — Жирона, Іспанія
- Геннадій Синчук — Монреаль, Канада
- Руслан Маліновський — Дженоа, Італія
🎯 Нападники
- Роман Яремчук — Ліон, Франція
- Матвій Пономаренко — Динамо
- Артем Довбик — Рома, Італія
👥 Резервний список
- Назар Волошин — Динамо
- Дмитро Криськів — Шахтар
- Ігор Краснопір — Полісся
- Максим Хлань — Гурнік Забже, Польща
31 травня Україна зіграє проти Польщі. Матч відбудеться на Вроцлав Стедіум у Вроцлаві. Початок — о 21:45 за київським часом.
7 червня збірна України зустрінеться з Данією на Оденсе Стедіум в Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.
Раніше гравець Динамо офіційно замінив травмованого Єгора Ярмолюка у списку збірної України.
