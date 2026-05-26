Сергій Разумовський

Голкіпер Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до національної збірної України. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

24-річний воротар ізраїльського Маккабі з Хайфи став ще одним гравцем, якого викликали до розташування команди перед найближчими товариськими матчами.

Нагадаємо, збірна України 31 травня зіграє проти Польщі, а 7 червня зустрінеться з Данією.

🇺🇦 Склад збірної України

🧤 Воротарі

Анатолій Трубін — Бенфіка, Португалія

Андрій Лунін — Реал Мадрид, Іспанія

Дмитро Різник — Шахтар

Руслан Нещерет — Динамо

Георгій Єрмаков — Маккабі Хайфа, Ізраїль

🛡 Захисники

Ілля Забарний — Парі Сен-Жермен, Франція

Микола Матвієнко — Шахтар

Валерій Бондар — Шахтар

Тарас Михавко — Динамо

Едуард Сарапій — Полісся

Віталій Миколенко — Евертон, Англія

Олександр Романчук — Університатя Крайова, Румунія

🧠 Півзахисники

Олег Очеретько — Шахтар

Артем Бондаренко — Шахтар

Єгор Назарина — Шахтар

Олександр Назаренко — Полісся

Олексій Гуцуляк — Полісся

Микола Шапаренко — Динамо

Андрій Ярмоленко — Динамо

Володимир Бражко — Динамо

Георгій Судаков — Бенфіка, Португалія

Віктор Циганков — Жирона, Іспанія

Геннадій Синчук — Монреаль, Канада

Руслан Маліновський — Дженоа, Італія

🎯 Нападники

Роман Яремчук — Ліон, Франція

Матвій Пономаренко — Динамо

Артем Довбик — Рома, Італія

👥 Резервний список

Назар Волошин — Динамо

Дмитро Криськів — Шахтар

Ігор Краснопір — Полісся

Максим Хлань — Гурнік Забже, Польща

31 травня Україна зіграє проти Польщі. Матч відбудеться на Вроцлав Стедіум у Вроцлаві. Початок — о 21:45 за київським часом.

7 червня збірна України зустрінеться з Данією на Оденсе Стедіум в Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

Раніше гравець Динамо офіційно замінив травмованого Єгора Ярмолюка у списку збірної України.