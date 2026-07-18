Саме вони судитимуть матчі між Динамо і ПАОК. УЄФА ухвалив рішення
Призначено бригаду арбітрів на обидві гри кваліфікації Ліги Європи
близько 2 годин томуПідписатися в
УЄФА визначив суддівські бригади на обидва матчі протистояння між Динамо та ПАОК у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Перший поєдинок відбудеться 23 липня та розпочнеться о 20:00. На цій зустрічі працюватиме данська бригада арбітрів. Головним суддею призначено Санді Путроса.
Його асистентами будуть Деніз Юрдакул та Есад Дероніч. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Айдин Услу. За систему VAR відповідатиме Йонас Хансен, а його асистентом стане Міхаель Тюкгор.
Матч-відповідь між Динамо та ПАОК запланований на 30 липня. Початок гри — о 20:45. Цю зустріч обслуговуватиме польська суддівська бригада на чолі з Дамяном Сильвестшаком.
Асистентами головного арбітра будуть Павел Сокольницький і Адам Карасевич. Четвертим арбітром призначено Дамяна Коса. Арбітром VAR працюватиме Пьотр Ласик, а асистентом арбітра VAR — Корнель Пашкевич.
Таким чином, обидва матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи отримали повний склад суддівських бригад, включно з арбітрами VAR.
Нагадаємо, Україна обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчу Динамо.