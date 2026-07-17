Павло Василенко

Київське Динамо у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи на виїзді у серії пенальті здобуло перемогу над румунським клубом Університатя Клуж (0:0, по пенальті – 4:2). Далі Динамо зустрінеться з грецьким ПАОКом. Скарбничка України поповнилася на 0.125 бала.

Таким чином, Україна випередила Австрію та перебуває на 21-й позиції (23.462).

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Україна представлена 4 клубами в єврокубках нового сезону. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій (23 та 30 липня) черкаський ЛНЗ зіграє проти бельгійського клубу Гент, а житомирське Полісся зустрінеться з клубом Копенгаген із Данії.

Шахтар має пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.