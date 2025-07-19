Павло Василенко

Все вказує на те, що Джейдон Санчо покине Манчестер Юнайтед. Sportmediaset повідомив, що вінгер перейде в Ювентус. Також було розкрито подробиці трансферу.

Санчо не має довіри тренерського штабу Манчестер Юнайтед. Тому повідомлення про швидкий відхід гравця збірної Англії не дивно.

Останні повідомлення припускають, що вінгер перейде до Ювентуса. Італійці наближаються до угоди з клубом Англійської Прем'єр-ліги.

Очікується, що «Стара синьйора» заплатить близько 25 мільйонів євро. Попередня пропозиція становила 17 мільйонів євро, але нинішній роботодавець 25-річного гравця його відхилив. Ця сума включає бонуси.

Ювентус погодився платити Санчо шість мільйонів євро на рік без урахування бонусів. Контракт півзахисника буде розрахований до 30 червня 2029 року.

Схоже, завершення трансферу лише питання часу. Санчо не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на товариський матч з Лідсом.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив п'ять м'ячів і віддав десять гольових передач. Цей період він провів в оренді у Челсі.