Сантос домовився з Неймаром
Клуб віддячив «Принцу» за порятунок
19 хвилин тому
Неймар / Фото - Getty Images
Сантос повідомив на ресурсах клубу, що досягнута домовленість з Неймаром по новому контракту.
Культовий бразилець перепідписав контракт з рідним клубом до 31 грудня 2026 року,
Таким чином, Сантос віддячив Нею за вклад у збереження прописки на наступний сезон Серії А.
Минулої зими Неймар повернувся до Сантоса, провівши 30 матчів: 11 голів, 4 асисти.
