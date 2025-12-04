Нападник Сантоса Неймар поділився думками щодо подальшої кар’єри на фоні того, що його чинний контракт з клубом діє лише до 31 грудня 2025 року.

Мій пріоритет завжди віддається Сантосу, - наводить слова Неймара інсайдер Фабріціо Романо.

Саме так форвард охарактеризував свою позицію щодо можливого продовження співпраці. Сьогодні 33-річний нападник став головним героєм матчу 37-го туру чемпіонату Бразилії, де Сантос упевнено переміг Жувентуде 3:0. У цій грі Неймар оформив хеттрик і продовжив свою результативну серію з трьох ігор.

У нинішньому сезоні футболіст провів 29 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 4 результативні передачі.