Неймар розповів про пріоритет у продовженні кар'єри
Контракт із Сантосом завершиться наприкінці грудня
близько 4 годин тому
Немйар / фото - Getty
Нападник Сантоса Неймар поділився думками щодо подальшої кар’єри на фоні того, що його чинний контракт з клубом діє лише до 31 грудня 2025 року.
Мій пріоритет завжди віддається Сантосу, - наводить слова Неймара інсайдер Фабріціо Романо.
Саме так форвард охарактеризував свою позицію щодо можливого продовження співпраці. Сьогодні 33-річний нападник став головним героєм матчу 37-го туру чемпіонату Бразилії, де Сантос упевнено переміг Жувентуде 3:0. У цій грі Неймар оформив хеттрик і продовжив свою результативну серію з трьох ігор.
У нинішньому сезоні футболіст провів 29 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів та 4 результативні передачі.
Поділитись