Павло Василенко

Португальський тренер Фернанду Сантуш вперше прокоментував свою відставку з посади наставника збірної Азербайджану за день до матчу відбору ЧС-2026 проти команди України.

«Не можу не подякувати президенту АФФА за виявлену повагу та увагу, які він завжди мав. Я також дякую народу Азербайджану за гостинність і любов, які вони надавали мені протягом усього цього періоду. У вересні 2024 року я представив комплексний план із необхідними коригуваннями. Цей план подібний до інших, які я розробляв у моїх попередніх місцях роботи. Сподіваюся, цей проект буде корисним АФФА і стане стимулом для необхідних вкладень у створення та розвиток нових талантів, які дозволять досягти кращих результатів у майбутньому. Бажаю всім удачі», – заявив Сантуш у коментарі SIC Noticias.

Матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна пройде у вівторок, 9 вересня, і розпочнеться о 19:00 на стадіоні в Баку.

У першому турі збірна України поступилася команді Франції (0:2), а Азербайджан зазнав фіаско у поєдинку з Ісландією (0:5).