Сергій Разумовський

Вінгер Спортінга Франсішку Трінкау офіційно продовжить кар’єру в Саудівській Аравії та стане футболістом Аль-Ахлі. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Джидди, який підтвердив завершення трансферу португальця.

За наявною інформацією, сторони уклали контракт терміном на чотири роки. При цьому фінансові деталі угоди клуби вирішили не розголошувати. Водночас інсайдер Фабріціо Романо раніше зазначав, що фіксована частина трансферу складе 45 мільйонів євро, а ще до 5 мільйонів Спортінг може отримати у вигляді бонусних виплат залежно від подальших умов угоди. Повідомлялося також, що в Аль-Ахлі розглядали Трінкау як потенційну заміну Ріяду Марезу.

26-річний футболіст приєднався до Спортінга у 2022 році й за цей час став одним із важливих виконавців команди. У футболці лісабонського клубу він провів 208 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 47 голами та 44 результативними передачами.

До виступів за Спортінг Трінкау вже мав досвід гри в кількох відомих європейських клубах. У різні періоди своєї кар’єри він захищав кольори Порту, Браги, Барселони та Вулвергемптона.

Минулого сезону Трінкау провів 54 матчі, в яких записав до свого активу 13 голів і 15 асистів. Це був один із найкращих його сезонів за статистикою, адже він не лише регулярно створював моменти для партнерів, а й сам завершував атаки. Саме така універсальність і вміння діяти на високій інтенсивності могли стати ключовими факторами інтересу з боку Аль-Ахлі.

У складі Спортінга Франсішку Трінкау двічі ставав чемпіоном Португалії, а також одного разу вигравав Кубок країни. Тепер він вирушає до нового чемпіонату, де спробує допомогти Аль-Ахлі зміцнити атакувальну лінію

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