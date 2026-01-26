Ендрю Робертсон з високою ймовірністю залишиться в Ліверпулі. За даними The Times, мерсисайдський клуб повідомив Тоттенхем про те, що перехід захисника у поточній ситуації неможливий.

Керівництво Ліверпуля вивчило пропозицію лондонців, а також розглянуло внутрішні варіанти заміни шотландця, після чого вирішило припинити переговори.

Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року, коли перебрався з Халл Сіті за 9 мільйонів євро. У сезоні 2025/26 захисник зіграв 21 матч у всіх турнірах, відзначився одним голом та однією результативною передачею.