Павло Василенко

Колишній форвард збірної України та низки вітчизняних клубів Євген Селезньов пояснив, чому завершив професійну кар'єру.

«Важко було завершувати кар'єру. Моя помилка була у тому, що я продовжував грати. Треба було раніше закінчувати. Проблема була не у фізичному стані, я почувався добре. Але повернувшися до України після Туреччини та Європи побачив, що футбол змінився, хоча на той час я цього не розумів. Але є як є. Я шукав те Дніпро, яке було колись. Ту команду, той колектив. Навіть намагався створювати його. Без цього не можна у футболі. Я скажу так, що вкладав свої кошти. Не скажу, що багато, але немаленькі. Думаю, що ті футболісти, які бачили це, мені вдячні», – розповів Морозюк в інтерв’ю YouTube-каналу «Денис Бойко».

Селезньов в Україні виступав за київський Арсенал, донецький Шахтар, Дніпро Колос (Ковалівка) і закарпатський Минай, а за кордоном грав за російську Кубань, турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор, Бурсаспор та іспанську Малагу.

За національну збірну України на його рахунку 11 м'ячів в 58 поєдинках.

Він завершив професійну кар'єру гравця в 2023 році.