Сенегал офіційно залишився переможцем Кубка африканських націй-2025 після гучного рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Суд задовольнив апеляцію сенегальської федерації та скасував вердикт Конфедерації африканського футболу (CAF), яка раніше позбавила команду чемпіонського звання.

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Нагадаємо, фінал турніру відбувся 18 січня. Сенегальці перемогли Марокко з рахунком 1:0 після додаткового часу, однак матч супроводжувався серйозними суперечками. Гравці Сенегалу навіть залишили поле на знак протесту проти суддівського рішення, але приблизно через 15 хвилин повернулися та дограли зустріч.

Через 57 днів після фіналу CAF задовольнила апеляцію марокканців, анулювала результат поєдинку та присудила господарям турніру технічну перемогу з рахунком 3:0. Сенегальська федерація не погодилася з таким рішенням і звернулася до CAS.

Слухання справи відбулося на початку жовтня в Лозанні за зачиненими дверима. Тепер арбітражний суд скасував попередній вердикт CAF, повернувши Сенегалу чемпіонський титул.

Додаткової інтриги ситуації додала заява Марокканської федерації футболу. Перед оголошенням рішення вона повідомила про скаргу щодо ймовірної зустрічі президента сенегальської федерації Абдулая Фаля з представником арбітражної комісії CAS. Водночас генеральний секретар сенегальської сторони Абдулає Су заперечив інформацію про таку зустріч.