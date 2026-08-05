Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі нових гучних повідомлень. За інформацією The Times, функціонер нібито пообіцяв Марокко право провести фінал чемпіонату світу 2030 року в обмін на політичну підтримку в боротьбі за збереження своєї посади.

Повідомляється, що Інфантіно нині перебуває в Рабаті, звідки намагається заручитися підтримкою національних футбольних асоціацій після скандалу навколо його ініціативи щодо продажу частки комерційних прав чемпіонату світу приватним інвесторам.

За даними видання, президент ФІФА також стурбований відсутністю публічної підтримки з боку Саудівської Аравії, яка останніми роками вважалася одним із його ключових союзників і прийматиме чемпіонат світу 2034 року.

Саме Марокко залишається одним із найвідданіших партнерів Інфантіно. Країна разом з Іспанією та Португалією є співорганізатором чемпіонату світу 2030 року й давно претендує на проведення фіналу на новому стадіоні Хасана II в Касабланці, який після завершення будівництва стане найбільшим футбольним стадіоном світу.

Як стверджують джерела The Times, Інфантіно запевнив марокканську сторону, що фінальний матч відбудеться саме в Касабланці, а не на мадридському «Бернабеу».

Втім, опоненти президента ФІФА наголошують, що подібні обіцянки не мають юридичної сили й можуть бути переглянуті у разі зміни керівництва організації.

Раніше президент Королівської іспанської футбольної федерації Рафаель Лусан заявляв, що саме Іспанія повинна прийняти фінал мундіалю, підкресливши, що країна стане головним центром турніру.

За інформацією британського видання, Інфантіно також планував використати конгрес ФІФА в Рабаті для переобрання на четвертий термін. Однак ситуація змінилася: керівники УЄФА, КОНКАКАФ та АФК дедалі активніше виступають за його відставку та шукають альтернативного кандидата.

Крім того, за даними The Times, оточення Інфантіно намагалося переконати колишніх футбольних зірок, які співпрацюють із ФІФА, публічно підтримати президента. Водночас джерела видання стверджують, що більшість із них не хоче асоціювати себе з нинішнім керівником організації через репутаційні ризики.