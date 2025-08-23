Павло Василенко

У матчі другого туру Англійської Прем’єр-ліги сталася несподіванка – Тоттенгем на виїзді переграв Манчестер Сіті з рахунком 2:0. Команда Томаса Франка показала дисципліновану гру в обороні та холоднокровність у атаці, залишивши підопічних Хосепа Гвардіоли ні з чим.

Обидва клуби впевнено стартували у чемпіонаті: Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон (4:0), а «шпори» не залишили шансів Бернлі (3:0). Однак на «Етіхаді» саме гості диктували ритм гри.

Перший ударний момент мав Педро Порро, але його штрафний заблокували. Вже на 28-й хвилині лондонці відкрили рахунок: після активної атаки Бреннан Джонсон відправив м’яч у сітку, і хоча арбітр спершу зафіксував офсайд Рішарлісона, VAR підтвердив взяття воріт – 0:1.

Наприкінці тайму господарів спіткала ще одна біда: груба помилка воротаря Траффорда дозволила Жоау Пальїньі подвоїти перевагу Тоттенгема – 0:2.

У другому таймі Манчестер Сіті посилив гру за рахунок виходу Бернардо Сілви та Жеремі Доку. Моменти мали Ерлінг Голанд та Родрі, але надійно діяв воротар лондонців Джіджіо Вікаріо, який кілька разів рятував свою команду.

«Шпори» могли навіть добити суперника: Джонсон змарнував перспективну контратаку, а Рішарлісон головою пробив вище воріт. Та й цього вистачило – фінальний свисток зафіксував перемогу гостей 2:0.

Після двох турів Тоттенгем має максимум очок і серйозно заявляє про свої амбіції. Манчестер Сіті ж отримав холодний душ від лондонців, який змусить Гвардіолу шукати нові рішення вже найближчим часом.

АПЛ, 2-й тур

Манчестер Сіті – Тоттенгем – 0:2

Голи: Джонсон, 35, Пальїнья, 45+2.