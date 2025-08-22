Михайло Цирук

У суботу, 23 серпня, відбудеться один з головних поєдинків 2 туру АПЛ між Манчестер Сіті та лондонським Тоттенгемом. Минулого сезону будь-який поєдинок за участі шпор навряд чи можна було б відносити до топових, однак нову кампанію команда розпочала непогано, тож заслужила на увагу.

Ну а Сіті - це завжди Сіті, і цього сезону підопічні Пепа Гвардіоли точно спробують реабілітуватися за відверто невдалий попередній. Пропонуємо до вашої уваги анонс одного з центральних протистоянь європейського футбольного вікенду.

Як розпочали сезон?

Для Тоттенгема нова кампанія розпочалася ще посеред минулого тижня матчем за Суперкубок УЄФА, і підопічні Томаса Франка, попри поразку (2:2, пен.3:4) виглядали там дуже достойно. Протягом абсолютної більшості ігрового часу шпори нічим не поступалися нестримному в минулому сезоні ПСЖ, та притиснувшись до власних воріт в останні 10 хвилин зустрічі все ж не втримали перевагу у два мʼячі.

В АПЛ шпори теж розпочали сезон дуже якісно. У першому турі чемпіонату лондонський клуб просто не помітив Бернлі (3:0), який традиційно повернувся до еліти. Дубль Рішарлісона та гол Джонсона дозволили Тоттенгему стартувати зі впевненої перемоги. Так, суперник був не найсильніший, однак цей успіх на початку шляху все ж дозволяє сподіватися на те, що цього разу на внутрішній арені все складеться краще для шпор.

Зі ще більш впевненої перемоги розпочав новий сезон Манчестер Сіті. У першому турі команда Пепа Гвардіоли забила у ворота суперника аж чотири мʼячі: два з них записав на свій рахунок Ерлінг Голанд, а ще по одному - новачки Рейндерс та Шеркі.

Таким чином маємо не просто матч з топовою афішею, а поєдинок між першою та третьою, станом на початок туру, командами турнірної таблиці. Хоча весь цей розподіл місць на самому початку сезону, звісно, дуже умовний.

Зручний суперник для шпор?

Попри провальний попередній сезон на внутрішній арені, саме проти Ман Сіті Тоттенгем грав дуже добре. Спочатку команда Постекоглу викинула містян з 1/8 фіналу Кубка ліги (2:1).

Потім просто розтрощила суперника в першому колі АПЛ (4:0) завдяки дублю Меддісона, а також голам Порро та Джонсона.

І лише у другому колі підопічні Гвардіоли зуміли взяти реванш, здобувши мінімальну перемогу у матчі з голом Голанда (1:0). Проте загальний рахунок у протистояннях минулого сезону все ж із запасом на користь шпор.

Історія зустрічей

Історія протистоянь манчестерського та лондонського клубів у всіх турнірах налічує 175 матчів. Невеличка перевага на боці Сіті — 70 перемог за 68 у суперника та 37 нічиїх.

Серед поєдинків містян і шпор були справді бойові та легендарні: чого лише варта битва у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19, де лондонці пройшли далі лише завдяки правилу виїзного гола (1:0; 3:4). А чим же все завершиться цього разу?

