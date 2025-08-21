Павло Василенко

Арсенал знайшов заміну травмованому Каю Гаверцу. Новим гравцем команди має стати вінгер Крістал Пелас Еберечі Езе, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Про перші контакти між клубами стало відомо ще в середу, а тепер журналіст підтверджує: сторони узгодили всі деталі й залишилося лише підписати контракт. Сам футболіст також погодив умови та віддав перевагу переходу на «Емірейтс». Цікаво, що в дитячій академії «канонірів» Езе вже робив свої перші кроки у футболі.

За інформацією Романо, Арсенал заплатить за 27-річного англійця понад 60 мільйонів фунтів. Клубу довелося діяти швидко після серйозної травми Гаверцу, яка оголила проблеми у складі.

Цей трансфер став справжнім ударом для Тоттенгема, що кілька днів намагався домовитися з Крістал Пелас. Лондонське дербі вийшло за межі поля: Арсенал перехопив ключову ціль свого вічного суперника буквально на фінішній прямій переговорів.