Центральний захисник Рубен Діаш офіційно продовжив контракт із Манчестер Сіті ще на чотири роки. Згідно з новою угодою, 27-річний португалець залишиться на Етіхаді як мінімум до літа 2029 року.

Діаш перебрався до англійського клубу з Бенфіки у вересні 2020-го і практично одразу став опорою оборонної лінії городян. З того часу він провів понад 200 матчів за Сіті та завоював дев'ять трофеїв, включаючи чотири чемпіонські титули АПЛ та перемогу в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче продати футболіста, а на гравця вже є претендент.