Михайло Цирук

Другий тур Ліги Чемпіонів стартував вибухово: три сухі розгроми, п’ять матчів із понад трьома голами та загалом 32 м’ячі лише за один вечір.

Першими на поле вийшли в Бергамо Аталанта та Брюгге. Після помилки Де Рона на 38-й хвилині бельгійці повели завдяки голу Цоліса. У середині другого тайму господарі отримали шанс зрівняти рахунок з пенальті: воротар збив Пашаліча, і Самарджич точно пробив з позначки. А вже на 87-й хвилині сам Пашаліч ударом головою після кутового приніс Аталанті перемогу та перші очки в групі.

У паралельній грі Реал не залишив шансів Кайрату. Хет-трик оформив Кіліан Мбаппе (пенальті на 25-й хвилині та два яскраві удари після перерви). У кінцівці Камавінга та Діаз закріпили розгром. Іспанці повністю контролювали гру, а гості виглядали безпорадно.

Атлетіко також влаштував феєрію, розгромивши Айнтрахт 5:1. Распадорі відкрив рахунок уже на 4-й хвилині, далі забивали Ле Норман та Грізманн, для якого цей м’яч став 200-м за клуб. Франкфуртці скоротили відставання завдяки Буркгардту, проте Сімеоне з Альваресом швидко відновили комфортну перевагу, останній реалізував пенальті. Таким чином Атлетіко вирішив долю матчу ще до перерви.

Марсель упевнено розібрався з Аяксом. Дублем у перші 12 хвилин відзначився Пайшао (це його дебютні голи за команду), ще до перерви забив Грінвуд, а в другому таймі Обамеянг довів справу до розгрому. Для французів це була перша перемога в Лізі Чемпіонів із жовтня 2022-го.

Баварія без проблем розгромила кіпрський Пафос. Гаррі Кейн оформив дубль на 15-й та 34-й хвилинах, також забивали Геррейро, Джексон та Олісе. Єдиний гол Пафоса записав на свій рахунок Оршіч, але на загальний результат це не вплинуло – 5:1.

Буде/Глімт ледь не створив сенсацію в поєдинку з Тоттенхемом. Норвежці двічі виходили вперед завдяки голам Хауге, однак лондонці вирвали нічию 2:2 – спочатку ван де Вен забив головою, а під завісу суперник ще й відзначився автоголом. Господарі мали шанс добити шпор з пенальті, але не реалізували його.

Інтер удома впевнено переграв празьку Славію. Мартінес відкрив рахунок після грубої помилки голкіпера, Дюмфріс подвоїв перевагу після хорошої атаки, а Лаутаро оформив дубль на 65-й хвилині. «Нерадзуррі» могли забити й більше, але обмежилися трьома м’ячами.

Бенфіка мінімально поступилася Челсі. Долю гри вирішив автогол Ріоса після подачі Нето вже на 18-й хвилині. У компенсований час господарі залишилися в меншості після вилучення Жоао Педро, але рахунок не змінився. Челсі нарешті здобув важливі очки після невдачі в першому турі.

І, нарешті, головна сенсація вечора: Ліверпуль на виїзді програв Галатасараю. На 16-й хвилині Осімхен реалізував пенальті, призначений за гру рукою Собослаї. Англійці створили безліч моментів, та не пощастило – зокрема, удар Гакпо з лінії воріт винесли захисники. У другому таймі Аліссон отримав травму й залишив поле, а наприкінці матчу арбітр спершу призначив пенальті для Ліверпуля, але VAR скасував це рішення.

