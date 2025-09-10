Павло Василенко

Лукаш Фабіанський, який у червні зворушливо попрощався з Вест Гемом після семи років у клубі, несподівано повертається. У середу лондонці офіційно оголосили про підписання нового контракту з 40-річним польським голкіпером.

Причиною такого кроку стала нестача варіантів на воротарській позиції після відходу Веса Фодерінгема в Аріс Лімасол. У складі «молотобійців» залишилися лише Альфонс Ареола та новачок Мадс Германсен, тому тренер Грем Поттер вирішив зробити ставку на досвідченого Фабіанського.

Поляк підписав угоду на один сезон і не приховував емоцій від повернення:

«Я дуже радий бути знову тут. Для мене цей клуб і ці люди – особливі. Я завжди був тим, хто ставить команду вище за особисті цілі. Можливо, саме тому мене так сприймають тут. Це відчуття дому», – сказав Фабіанський.

За перший період у Вест Гемі Фабіанський відіграв 216 матчів, здобув титул «Молота року» у 2019-му та став частиною команди, що принесла клубу перший єврокубковий трофей майже за 50 років – перемогу в Лізі конференцій у 2023-му.

Тепер легенда клубу має шанс ще раз залишити свій слід в історії Вест Гема.