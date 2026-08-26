Сергій Разумовський

Шахтар прийме Динамо в матчі четвертого туру Національної ліги U-19. Поєдинок відбудеться на Арсенал-Арені в селі Щасливе Київської області.

Початок зустрічі запланований на 12:00. Глядачі зможуть стежити за перебігом матчу в прямому ефірі на офіційних YouTube-каналах Шахтаря та Динамо.

Перед очною зустріччю команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Шахтар набрав шість очок і посідає четверте місце.

Динамо має сім очок та розташовується на другій позиції. У разі перемоги кияни зможуть зміцнити своє становище серед лідерів, тоді як успіх Шахтаря дозволить помаранчево-чорним наблизитися до суперника й покращити позицію в таблиці.

Матч обіцяє стати центральним у турі, адже зустрінуться два принципові суперники українського футболу. Навіть на юнацькому рівні протистояння Шахтаря та Динамо традиційно вирізняється високою конкуренцією та великою кількістю боротьби.

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