Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув інциденти під час матчів 27-го туру української Прем'єр-ліги та призначив низку штрафів клубам УПЛ. Рекордні покарання отримали Шахтар і ЛНЗ, що сплатять до скарбнички асоціації 575 та 540 тисяч відповідно. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Розглянувши матеріали щодо матчу 27-го туру VBET УПЛ ФК «ЛНЗ» Черкаси – ФК «Динамо» Київ, що відбувся 09 травня 2026 року, зобов’язав ФК «ЛНЗ» Черкаси сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 000 (пʼятсот тисяч) гривень (за повторне недотримання ФК «ЛНЗ» Черкаси вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні), зобов’язав ФК «ЛНЗ» Черкаси сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень (за повторне використання вболівальниками ФК «ЛНЗ» Черкаси піротехнічних засобів);

Розглянувши матеріали щодо неналежної поведінки вболівальників ФК «Шахтар» Донецьк під час матчу 27-го туру VBET УПЛ СК «Полтава» Полтава – ФК «Шахтар» Донецьк, що відбувся 10 травня 2026 року, КДК зобов’язав ФК «Шахтар» Донецьк сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 575 000 (пʼятсот сімдесят пʼять тисяч) гривень (за повторне використання вболівальниками ФК «Шахтар» Донецьк піротехнічних засобів;

Розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм СК «Полтава» Полтава під час матчу 27-го туру VBET УПЛ СК «Полтава» Полтава – ФК «Шахтар» Донецьк, що відбувся 10 травня 2026 року, КДК зобов’язав СК «Полтава» Полтава сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 25 000 (двадцять пʼять тисяч) гривень (за недотримання СК «Полтава» Полтава вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні);

розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК «Кривбас» Кривий Ріг під час матчу 27-го туру VBET УПЛ ФК «Кривбас» Кривий Ріг – ФК «Карпати» Львів, що відбувся 08 травня 2026 року, КДК зобов’язав ФК «Кривбас» Кривий Ріг сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 110 000 (сто десять тисяч) гривень (за повторне недотримання ФК «Кривбас» Кривий Ріг вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме щодо перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні);