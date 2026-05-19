Сергій Разумовський

КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати Чернігів та дискваліфікувати головного тренера Валерія Чорного через його поведінку в матчі 27-го туру Першої ліги проти Чорноморця (2:2). Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Розглянувши матеріали щодо матчу 27-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги сезону 2025/26 ФК «Чернігів» Чернігів – ФК «Чорноморець» Одеса, що відбувся 09 травня 2026 року, КДК відсторонив головного тренера ФК «Чернігів» Чернігів Чорного В. від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі та зобовʼязав Чорного В. сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 (пʼятдесят тисяч) гривень (за повторне використання кривдних, непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу), зобов’язав ФК «Чернігів» Чернігів сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень (за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонньої особи), зобов’язав ФК «Чернігів» Чернігів сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 12 500 (дванадцять тисяч пʼятсот) гривень (за дії вболівальників, що призвели до призупинення матчу). УАФ

Наразі невідомо, чи розповсюджується дискваліфікація на Кубок України. Справа в тому, що у фіналі турніру представник Першої ліги гратиме проти Динамо. Гра відбудеться вже завтра, 20 травня, у Львові. Початок – о 18:00.