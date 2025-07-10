Павло Василенко

Нещодавно повідомлялося, що колишній захисник Шахтаря Марлон, відомий виступами за Барселону (2016/17), повернеться в донецький клуб. Головний тренер «гірників» Арда Туран відреагував на цю новину.

«Марлон – дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для всіх бразильців. Він любить працювати з м’ячем, має хороші захисні якості, він мені справді подобається. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але, звісно, Даріо Срна краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі, чи ні», – цитує Турана клубна пресслужба.

Вперше до лав Шахтаря Марлон перейшов ще влітку 2021 року за 12 млн євро з італійського Сасуоло. У складі донеччан бразилець провів загалом 22 поєдинки у всіх офіційних турнірах.