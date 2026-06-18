Сергій Разумовський

Бенфіка може продати Анатолія Трубіна, якщо отримає достатньо вигідну пропозицію. За інформацією Record, лісабонський клуб готовий розглядати варіант із відходом 24-річного українського голкіпера.

Стверджується, що Бенфіка оцінює Трубіна приблизно у 40 мільйонів євро. У разі такого трансферу значну частину коштів отримає Шахтар, який під час продажу воротаря влітку 2023 року зберіг за собою 40% від наступного перепродажу. Якщо угода відбудеться на зазначену суму, донеччани зароблять ще 16 мільйонів євро. Разом із попередніми 10 мільйонами загальний дохід Шахтаря за свого вихованця може сягнути 26 мільйонів.

Сам Трубін, за даними преси, хотів би спробувати сили в англійській Прем’єр-лізі. Найактивніше за ситуацією стежить Астон Вілла, яка розглядає українця як пріоритетний варіант для підсилення воротарської позиції у разі відходу Еміліано Мартінеса. Також раніше повідомлялося про інтерес Тоттенгема.

Бенфіка не планує утримувати голкіпера за будь-яку ціну й готова до переговорів за умови серйозної фінансової пропозиції. Контракт Трубіна чинний до 30 червня 2028 року, а сума викупу становить 100 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Трубін провів за Бенфіку 50 матчів, пропустив 43 голи, забив один м’яч і 21 раз зіграв на нуль. Загалом у складі «орлів» він має 149 поєдинків, 144 пропущені м’ячі та 59 сухих матчів, виграв Суперкубок Португалії та Кубок португальської ліги.