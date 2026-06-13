Павло Василенко

Голкіпер лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє видання Sport Witness.

24-річний українець зацікавлений у переході в АПЛ. Найбільшу активність у переговорах проявляє Астон Вілла. Клуб розглядає кандидатуру Трубіна як пріоритетний варіант для підсилення воротарської позиції у випадку відходу Еміліано Мартінеса.

Бенфіка не збирається утримувати українця за будь–яку ціну та готова відпустити гравця за умови вигідної фінансової пропозиції. Лісабонський клуб розгляне пропозиції, починаючи від 20 мільйонів євро.

Трубін перебрався до Бенфіки із Шахтаря влітку 2023 року за 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Його угода з клубом розрахована до 30 червня 2028 року, а сума викупу за контрактом складає 100 мільйонів євро.

В сезоні 2025/26 Трубін зіграв за Бенфіку 50 матчів, у яких пропустив 43 м’ячі. Також він забив один гол та провів 21 «сухий» поєдинок.