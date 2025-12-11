Правий фланговий захисник Шахтаря та національної збірної України Юхим Конопля контактував з одним із клубів німецької Бундесліги, повідомляє Sport.ua.

Точні результати переговорів не розкриваються, проте відомо, що футболіст справді розглядав можливість перейти до команди з чемпіонату Німеччини.

У поточному сезоні 2025/26 Конопля зіграв 18 матчів за донецький клуб у всіх змаганнях, забив два м'ячі та віддав три результативні передачі. Transfermarkt оцінює його вартість у 5 мільйонів євро.

Восени захисник взяв участь у п'яти матчах відбору на чемпіонат світу 2026 року у складі збірної України.

11 грудня Шахтар зустрінеться з Хамруном у рамках п'ятого туру Ліги конференцій. Початок гри – о 22:00 за київським часом.