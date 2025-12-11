Туран висловився про ротацію складу Шахтаря в Лізі конференцій: «Жодної дискримінації»
Сьогодні українська команда зіграє з Хамруном
близько 1 години тому
Турецький наставник Шахтаря Арда Туран висловився про можливу ротацію складу донецької команди у матчі проти мальтійського Хамрун Спартанс у п'ятому турі основної стадії Ліги конференцій.
Туран підкреслив, що кожен футболіст Шахтаря отримує можливість проявити себе як в українській Прем'єр-лізі, так і в єврокубках.
«Кожен із наших гравців виступав як у домашньому чемпіонаті, так і в Лізі конференцій. Перед кожним матчем ми намагаємося визначити найкращий стартовий склад залежно від суперника. Жодної дискримінації.
Щодо ситуації в складі, як ви знаєте, відсутні лише Марлон Сантос та Аліссон Сантана. Вони повернуться до нас після грудня», – цитує Турана пресслужба Шахтаря.
11 грудня о 22:00 за київським часом донецький клуб проведе виїзну зустріч із Хамрун Спартанс у рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій.
