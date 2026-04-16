Сергій Разумовський

Донецький Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій, завершивши внічию виїзний матч-відповідь 1/-ї проти АЗ Алкмар з рахунком 2:2. Завдяки впевненій перемозі 3:0 у першій зустрічі український клуб виграв двоматчеве протистояння із загальним рахунком 5:2.

У першому таймі команди не потішили великою кількістю небезпечних моментів, однак кілька хороших нагод усе ж створили. У складі Шахтаря близьким до голу був Єгор Назарина, який небезпечно пробив зі штрафного майже з лінії карного майданчика, але воротар господарів урятував свою команду. Ще один шанс мав Ізакі Сілва, однак після проходу крізь захист суперника пробив поруч зі стійкою. АЗ також відповів гострим епізодом, коли Садік не влучив у площину після флангової подачі.

Після перерви гра стала відкритішою, а рахунок було відкрито на 58-й хвилині. Шахтар провів швидку контратаку, яку точним ударом у дальній кут завершив Аліссон. Після цього становище нідерландського клубу в дуелі стало ще складнішим, але господарі не опустили руки. На 73-й хвилині Єнсен відновив рівновагу зі штрафного удару, а вже на 80-й Шин після навісу Ковача вивів АЗ уперед.

Втім, перемогу в окремому матчі господарі не втримали. На 83-й хвилині Мейрелліш, який незадовго до цього змарнував хороший момент, виправився та забив м’яч у відповідь, встановивши остаточний рахунок 2:2.

Ліга конференцій. Чвертьфінал, матч-відповідь

АЗ Алкмар – Шахтар 2:2 (0:3 – перший матч)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 – Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

АЗ: Зут, Ічіхара, Деккер, ван Дейл (Робемонд 63), Майкума (Укфір 46), Бугард, Шін, Чавез Гарсія (Єнсен 46), Весллі Пататі (Меню 90+3), Мердінк (Ковач 63), Садік

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Енріке, Назарина, Аліссон (Марлон Гомес 61), Очеретько (Бондаренко 88), Ізакі Сілва (Егіналду 61), Невертон (Лукас Феррейра 70), Кауан Еліас (Лука Мейрелліш 70)

Попередження: Чавез Гарсія 31, ван Дейл 33, Бугард 35, Садік 45+2 – Ізакі Сілва 24, Вінісіус Тобіас 71, Егіналду 78, Матвієнко 85

У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зустрінеться з переможцем пари Кристал Пелас – Фіорентина. Перший матч між цими командами завершився переконливою перемогою англійського клубу з рахунком 3:0.

Півфінали заплановані на 30 квітня та 7 травня 2026 року, а фінал турніру відбудеться 27 травня в Лейпцигу.

