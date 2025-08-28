Павло Василенко

Донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання бразильських футболістів – півзахисника Ізекі Сілви та нападника Луки Мейрелліша.

18-річний півзахисник Ізекі Сілва перейшов до Шахтаря з бразильського Флуміненсе. Контракт з гравцем розраховано до 30 червня 2030 року.

Ізекі Сілва є вихованцем футбольної академії Флуміненсе, за яку виступав від 10 років. У травні 2023-го підписав перший професійний контракт з клубом, 2024 року в складі юнацької команди став чемпіоном Бразилії (U17) та переможцем Кубка Бразилії (U17).

Виступав за Флуміненсе U20 (10 матчів, 2 голи). 6 грудня 2024 року дебютував у головній команді в матчі бразильської Серії А з Куябою, а загалом провів за основний склад команди 12 матчів (2 в чемпіонаті Бразилії, 1 в Кубку Бразилії, 2 в Копа Судамерікана, 7 в чемпіонаті Каріока).

18-річний нападник Лука Мейрелліш перейшов до Шахтаря з бразильського Сантуса. З футболістом підписано угоду на 5 років.

Лука Мейрелліш – вихованець академії Сантуса, за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2018 року. У складі Сантуса U20 зіграв 25 матчів (14 голів, 1 асист).

У червні 2023-го підписав перший професійний контракт з клубом, 17 листопада 2024 року дебютував у складі головної команди в матчі Серії В з Регатас Бразил. Усього за основу Сантуса форвард провів 17 ігор (7 у бразильській Серії А, 2 в Серії В, 1 в Кубку Бразилії, 7 у чемпіонаті Пауліста). Чемпіон бразильської Серії В (2024). У серпні 2025 року був викликаний до збірної Бразилії U20.