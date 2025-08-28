Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес перед матчем-відповіддю раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта розповів про унаслідування позиції та номера легенди клубу Тараса Степаненка.

Вважаю, що «тиск» – не зовсім релевантне слово [після того як я унаслідував номер і позицію Степаненка]. Я би радше вжив слово «честь». Це справді велика честь для мене. Почуваюсь певною мірою благословенним за можливість грати в такому клубі як «Шахтар» з величезною історією і кількістю здобутків.

Тарас Степаненко – це, безумовно, ідол всередині команди для всіх, хто залучений до команди тим чи іншим чином. Тому, безумовно, для мене це честь, і я справді вдячний за таку можливість бути тут, грати на позиції такої видатної особистості, мати нагоду продовжувати його традиції та одягати зараз футболку із тим номером, який дуже довгий час належав йому. Тому я зі свого боку можу лише сказати, що намагаюся повністю відповідати очікуванням щодо цього номера.

Так, звісно, між нами був діалог, була розмова. Це трапилося в матчі Ліги чемпіонів попереднього сезону проти «Боруссії» Дортмунд. Ми вже тоді знали, що Тарас покине клуб. Це був його прощальний матч в складі гірників. Після того, як гра закінчилася, всі ми вшанували його якимись особистими повідомленнями з найщирішими побажаннями.

І вже після цієї милої процедури у мене з ним відбулася невеличка розмова, невеличкий діалог. Там я його спитав, чи він не проти, якщо я візьму його номер, який вже тоді для мене був справді знаменним, дуже знаковим. Він дуже проста людина, скромна, мені не заперечив, не відмовив, за що йому, звичайно, дуже вдячний. Вже тоді, певною мірою будучи хлопчаком, пів року тому, я все одно відчував, наскільки я вже виріс саме в цьому епізоді, наскільки це зростання та новий крок вперед для мене.

Безумовно, шостий – знаковий номер для мене, але не єдиний. Раніше я також був дуже закоханий в 8-й – це номер, з яким я пройшов багато дуже чудових епізодів з початку своєї юнацької кар’єри, з яким виступав за свої перші клуби. Але і номер 6 також дуже особливий для мене.

Коли я виступав на позиції опорного півзахисника, як і Тарас, і на цій позиції мене зараз найчастіше використовують – номер, яким я відзначався в збірній Бразилії. Тому якось ментально я відчув, що дійсно хотів би ще більше зблизитися із цим символічним числом.

Безпосередньо тут в клубі – це номер, який закріплений за Тарасом, який несе в собі велику честь, велику повагу, великі емоції. І я дуже радий зараз мати нагоду бути дотичним до нього, – зізнався Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.