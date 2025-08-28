Павло Василенко

Георгій Судаков, півзахисник донецького Шахтаря та один із головних талантів українського футболу, близький до переходу у лісабонську Бенфіку.

Як повідомляє Record, португальці готові заплатити за 22-річного хавбека 30 мільйонів євро плюс бонуси. Окрім цього, Шахтар збереже за собою 20% від наступного продажу гравця. Варто зазначити, що портал Transfermarkt оцінює Судакова у 32 мільйони, тож Бенфіка отримає українця навіть дешевше за його ринкову вартість.

Очікується, що матч-відповідь проти Серветта у кваліфікації Ліги конференцій стане для Судакова останнім у футболці «гірників».

За час виступів у донецькому клубі Судаков провів 147 матчів, забив 35 голів та зробив 26 асистів. У нинішньому сезоні він уже встиг відіграти дев’ять поєдинків та відзначитися двома результативними передачами.

Контракт футболіста з Шахтарем діє до кінця 2028 року, однак тепер новим етапом кар’єри українця стане португальська Прімейра.