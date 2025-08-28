Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес перед матчем-відповіддю раунду плей-оф Ліги конференцій проти Серветта розповів про свою адаптацію в Україні та прокоментував інформацію колишнього партнера по команді Данила Сікана, що заявив про конфлікти між українцями та бразильцями.

Сікан розповідав про суперечки між бразильцями й українцями? У рамках поля, в рамках тренувального ігрового процесу комунікація доволі нескладна. Ми завжди знаходимо спосіб, як зрозуміти одне одного.

В цілому, що стосується Данила, мені завжди було приємно з ним спілкуватися. Насправді я дуже його люблю. Коли він грав у «Шахтарі», приносив велику користь для команди і справді виручав нас в непрості миті.

Знаючи його гарно особисто, як людину, якій також подобалось слухати нашу бразильську музику і вивчати деякі слова португальською, можу запевнити, він не те повідомлення намагався донести саме на загал. Я не схильний вважати, що він своїм посилом намагався принизити вклад бразильців чи якось зменшити нашу роль в загальній структурі та загальній побудові команди.

Що стосується будь-яких результатів, в першу чергу ми команда і повинні сприймати будь-які результати разом. Звичайно, як перемоги, так і поразки – це все спільні напрацювання чи спільні недостачі напрацювання у випадку, якщо результат не був задовільним.

В будь-якому випадку я трішки здивований цим повідомленням, яке ви мені переказали. Але, як я й наголосив, я переконаний, що Данило мав на увазі інше. Можливо, медіа не зовсім правильно його інтерпретували.

Завжди в своїх меседжах на загал, для медіа, просто з людьми, з якими маю нагоду комунікувати, залишаю максимально ясним посил, що я дійсно люблю Україну і мені надзвичайно подобається знаходитись там. Не можу не зауважити, що ті події, які відбуваються, вони прикрі, вони дійсно засмучують. Я постійно продовжую молитися, аби всі ці жахіття війни закінчилися, аби припинилося страждання та смерті невинних людей, абсолютної вини яких в цьому немає. Але, на жаль, вони стали заручниками поточної ситуації.

Що стосується мого життя тут, я надзвичайно захоплююся своїм перебуванням в Україні, мені надзвичайно подобається, як в рамках клубу, так і що стосується України загалом. Сподіваюся, що це все може закінчитися якомога швидше, люди зуміють повернутися до нормального життя. Україна – неймовірна країна.

Звичайно, не можу оцінити, наскільки глибоким та тісним було моє занурення в українську культуру. Але, безумовно, я встиг познайомитись з нею доволі тісно за цей час. Також знаю якісь базові слова і слова, яких мене встиг навчити Данило Сікан. Але я не буду їх озвучувати, тому що це переважно матюки.

Також в будинку, який я орендував в Києві, організаційними справами та всіма моментами займається один українець, який також розмовляє португальською. Він також навчив мене деяких моментів. Я вже куштував базові українські страви, як ваші місцеві супи, наприклад. В цілому, моє ознайомлення з культурою відбувається не так швидко, як хотілося, але зі щирістю та непідкупним бажанням дізнатись ще, – заявив Марлон в інтерв'ю ua.tribuna.com.